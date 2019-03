EX SINDACO MILANO: "NO ALLA DEMOLIZIONE DI SAN SIRO"

27/03/2019

L'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, non è d'accordo sulla demolizione dello stadio Meazza, ipotesi ventilata nel caso in cui Inter e Milan decidano di realizzare una nuova struttura. "Non sono tanto d'accordo sul fatto di demolire San Siro, una struttura che ha tanta storia e ha ancora una funzione - ha detto a margine dell'inaugurazione della Casa sollievo bimbi di Vidas -. Essendo milanista sono più vicino a quello che ha detto Giovanni Lodetti", ex giocatore del Milan e opinionista sportivo", e cioè di rimetterlo a posto, di riadattarlo e poi se le squadre vogliono fare un nuovo stadio per loro conto, una struttura diversa hanno la libertà di farlo". "Non mi piacerebbe in ogni caso la demolizione - ha proseguito concluso Albertini -. I costi di rifacimento, seppur privati, potrebbero essere destinati ad attività migliori, magari come questa" riferendosi alla struttura sanitaria di accoglienza e cura per i più piccoli inaugurata in città.