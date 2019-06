EUROPEI UNDER 21, GRAVINA: "VOGLIAMO CONTINUARE AD EMOZIONARE"

12/06/2019

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato a margine della foto ufficiale dell'Under 21 (pronta agli Europei di categoria) a Casteldebole: "In questo straordinario mese di giugno, il campionato Europeo Under 21 è uno degli obiettivi strategici della FIGC. Vogliamo continuare ad emozionare tutti gli appassionati come hanno fatto gli Azzurrini dell’Under 20 e le splendide Ragazze Mondiali. La parola d’ordine è partecipazione, la FIGC e il suo Club Italia si muovono seguendo un progetto unico ed i risultati iniziano ad essere evidenti. Puntiamo sui giovani e la collaborazione tra Mancini, Di Biagio e Nicolato ne è un esempio lampante".