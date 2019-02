EMPOLI, DI LORENZO: "BLACKOUT DOPO IL GOL DI KESSIE"

22/02/2019

Il terzino dell'Empoli, Di Lorenzo, ha commentato lo 0-3 in casa del Milan: "Ci siamo difesi bene nel primo tempo, poi nella ripresa dopo aver subito il primo gol siamo spariti. Non va bene, cancelliamo il secondo tempo e ripartiamo. Il secondo gol subito dopo il primo ci ha dato una mazzata e il Milan è diventato padrone del campo. E' bellissimo giocare a San Siro, anche se non è stato l'esordio che speravo". Su Piatek: "Ha dimostrato anceh oggi di essere un grande attaccante".