EMPOLI, ANDREAZZOLI: "UN ORGOGLIO AFFRONTARE LA JUVE"

29/03/2019

"Queste ultime partite ci devono vedere concentrati per ottenere il massimo risultato. Abbiamo un rispetto incredibile per la Juventus, ma anche a Torino giochiamo per i tre punti. Siamo consapevoli che il nostro avversario sarà uno dei più forti al mondo, e per noi è un motivo di orgoglio". Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di campionato contro i bianconeri. "Dovremo stare attenti alle loro caratteristiche positive, che sono tante - ha aggiunto l'allenatore dei toscani - Non ci sarà Ronaldo? Certo, lui sposta gli equilibri, come ha dimostrato nella gara di andata, ma la Juve ha molti giocatori che possono fare la differenza". L'Empoli non si presenterà a Torino per fare le barricate. "Non è l'atteggiamento ideale: speriamo di riuscire a perseguire in campo le nostre idee. Dobbiamo difendere bene, ma a livello di squadra, gestendo il più possibile il possesso palla, ma bisognerà vedere se la Juve ce lo consentirà - ha concluso - Noi proveremo a fare il massimo".