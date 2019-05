EMPOLI, ANDREAZZOLI: "SENZA ANSIA PER GARA DA RICORDARE"

25/05/2019

"Ci attende una bella sfida, si gioca per obiettivi importanti e questo è sempre ben accetto. Spalletti? Speriamo di essere contenti entrambi alla fine". Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, alla vigilia della delicata sfida di San Siro: i toscani vanno a caccia di punti salvezza contro i nerazzurri in corsa Champions. "Con Luciano ci conosciamo bene, ma in questa gara indiciamo quasi niente, perché sono i calciatori che vanno in campo", ha spiegato in conferenza stampa. "Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino ad ora - ha proseguito - potevamo forse fare qualcosa di più ma la squadra in questo momento e in crescita e dispiace dover adesso interrompere il lavoro. La gara è estremamente importante, andremo a giocare contro una squadra che ha numeri eccellenti calciatori importantissimi in uno stadio grandissimo: sara' tutto molto difficile ma - ha sottolineato - allo stesso tempo molto bello e non è da tutti i giorni disputare questo tipo di gare da protagonisti. È una sfida che dobbiamo affrontare con il piglio giusto, senza ansia ma con il gusto di andare a giocare una gara da ricordare".