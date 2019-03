EMPOLI, ANDREAZZOLI: "NON ERAVAMO VENUTI A TORINO PER I COMPLIMENTI"

30/03/2019

"Avere occasioni conta, questa squadra vuol dire che ha convinzione. Abbiamo prodotto e sono contento. Abbiamo giocato con piglio e autorità, con le idee chiare. Ma siamo venuti per fare risultato e non solo per i complimenti". Così il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli dopo la sconfitta contro la Juve. "Io sono responsabile di quello che stiamo facendo, ho l'obbligo di far migliorare la squadra. Ci vuole tempo, ma il gruppo è disponibile. C'è ancora da fare ma i giocatori nuovi che ho trovato sono bravi. Ora dobbiamo trasformare gli elogi in praticità. Prima dobbiamo giocare per i risultati e per i punti", ha concluso.