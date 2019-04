EMPOLI, ANDREAZZOLI: "GARA CON LA SPAL E' UN BIVIO"

19/04/2019

"Ce la metteremo tutta, raccoglieremo per quello che avremo meritato. Le aspettative sono legate a quello che puo fare la mia squadra. Vorrei essere nei panni loro che sono più in alto in classifica. I risultati sono sempre figli del gioco. Questa partita è un bivio". Sono le parole del tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli alla vigilia della sfida casalinga di domani contro la Spal. "L'appello di Caputo al pubblico azzurro? Lo condivido, è un appello alla citta'. Anche contro il Napoli i tifosi sono stati importantissimi". Sulla vittoria della Spal che ha battuto una Juve con una formazione rimaneggiata: "È lecito che Semplici abbia detto quello che ha detto, ma condivido le parole di Floccari: la Spal ha usufruito di una settimana particolare perché la Juve era in una settimana particolare. Loro sono stati bravi ad approfittarne, la partita l'hanno vinta loro".