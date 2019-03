DONADONI: "FELICE PER QUAGLIARELLA, MERITA L'AZZURRO"

18/03/2019

"Sono strafelice per Quagliarella, ma quando uno si sa mantenere fisicamente e ha qualità tecniche e morali come le sue è giusto così. E' un bene prezioso per il calcio. Non c'è anagrafe che tenga, non potremo fare affidamento su di lui in eterno, ma Quagliarella contribuirà alla crescita dei colleghi più giovani". Parola di Roberto Donadoni, che da ct lanciò in nazionale l'attaccante della Sampdoria. Donadoni ha poi confermato: "Sì, ero stato contattato da Tavecchio prima di Gian Piero Ventura, ma avevo un impegno con il Bologna e di fronte ai dirigenti del club, chiamai in diretta l'allora presidente della Figc per rifiutare la sua proposta".