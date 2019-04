DI BIAGIO: "ZANIOLO? NON CI ASPETTAVAMO QUESTA CRESCITA"

08/04/2019

"Zaniolo ha avuto una crescita incredibile che neanche noi ci aspettavamo, nonostante lo conoscessimo gia' da diversi anni. Le big d'Europa già interessate a lui? Non è che adesso non si trova una grande squadra, non gli posso consigliare niente. Ma non gioca in una squadra di Serie B". Così il ct dell'Under 21 Luigi Di Biagio parlando del giocatore rivelazione della stagione giallorossa. "La lotta Champions? Ormai ogni tre giorni cambia tutto, la Roma sembrava fuori dai giochi e adesso è ritornata in gioco. E' difficile adesso fare un pronostico, ci sono tante squadre che possono ambire a questa posizione", ha spiegato il tecnico a margine della presentazione della 'Notte dei Re' con Totti e Figo. Cosa farà la differenza? La condizione fisica e psicologica, la convinzione. La Lazio fino a pochi giorni fa sembrava la più accreditata ed ha perso punti in maniera un po' banale. Adesso ci sono partite molto importanti, tante cose faranno la differenza".