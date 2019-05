DE ROSSI: "MAI AGITO COME SI DICE, QUERELERO'"

31/05/2019

"Nell'articolo apparso ieri su La Repubblica a firma Bonini e Mensurati mi vengono attribuiti comportamenti mai avuti e frasi mai dette. Ritengo quanto scritto gravemente diffamatorio, daro' mandato ai miei legali di chiedere un risarcimento da devolvere in beneficenza". Questi alcuni passaggi di una lunga dichiarazione all'ANSA con cui Daniele De Rossi interviene per la prima volta sulla questione dei veleni di Trigoria. "Non è la prima volta che si gettano ombre sull'amicizia tra me e Totti. Impegnatevi di più...".