COPPA D'AFRICA, NIGERIA AGLI OTTAVI: GUINEA KO

26/06/2019

Seconda partita e seconda vittoria per la Nigeria in Coppa d'Africa. Ad Alessandria, le Super Aquile hanno battuto la Guinea per 1-0 con un gol di Omeruo al 73'. Nigeria al comando del Gruppo B a punteggio pieno, in attesa della partita fra Madagascar e Burundi, e già qualificata agli ottavi di finale.