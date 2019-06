COPPA D'AFRICA, LO 0-0 TIENE IN CORSA MAURITANIA E ANGOLA

29/06/2019

Finisce 0-0 la sfida tra Mauritania e Angola, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa. Le squadre, inserite nel gruppo E, restano in corsa per la qualificazione, con l'Angola che sale a quota 2 a pari merito con la Tunisia e la Mauritania a quota 1. Primo è il Mali a 4 punti, all'ultimo turno, in programma martedì 2 luglio, si affrontano Mauritania-Tunisia e Angola-Mali.