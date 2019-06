COPPA D'AFRICA, L'ALGERIA BATTE IL SENEGAL E VOLA AGLI OTTAVI

27/06/2019

Vince il big match e va già avanti. Dopo Egitto e Nigeria, anche l'Algeria si qualifica agli ottavi dopo la seconda giornata della prima fase della Coppa d'Africa. Il Senegal di Koulibaly e Sadio Mané ha perso 1-0 contro i nordafricani, che hanno capitalizzato al meglio la rete di Youcef Belaili al 4' della ripresa, su assist di Feghouli. In campo per 90 minuti Ismael Bennacer, centrocampista dell'Empoli. L'Algeria sale così a quota 6 e indipendentemente dal piazzamento finale, strappa comunque il pass per la fase a eliminazione diretta perché mal che vada si qualificherà tra le migliori terze.