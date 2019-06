COPPA AMERICA, BRASILE E VENEZUELA AI QUARTI

22/06/2019

Brasile e Venezuela sono le prime due squadre qualificate per i quarti di finale della Coppa America. Nell'ultima giornata del Girone A, la Selecao ha battuto per 5-0 il Peru all'Arena Corinthians di San Paolo, Gara decisa nel primo tempo dalle reti di Casemiro al 12', Firmino al 19', Everton al 32', Dani Alves al 53' e Willian al 90'. Nel finale Gabriel Jesus sbaglia anche un rigore. A Belo Horizonte, invece, il Venezuela ha battuto per 3-1 la Bolivia con una doppietta di Machis dopo appena 2' e al 55',il gol di Martinez all'87'. Di Justiniano la rete boliviana. Nella classifica del girone, il Brasile chiude al primo posto con 7 punti davanti al Venezuela con 5. Il Peru', terzo con 4 punti, puo' ancora sperare in un ripescaggio.