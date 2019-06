COPA AMERICA, URUGUAY SCONFITTO AI RIGORI: PERU' IN SEMIFINALE

29/06/2019

La prima grande sorpresa della Copa America 2019 è l'eliminazione dell'Uruguay per mano del Perù. La Blanquirroja passa per 5-4 ai rigori, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. A sbagliare l'unico penalty è un insospettabile come Luis Suarez. La Celeste subisce una vera e propria beffa, anche perché nei 90 minuti si è vista annullare tre reti, di cui due dalla Var. Il Perù sfiderà il Cile, via alle semifinali il 2 luglio.