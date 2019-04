COPA AMERICA 2020 IN COLOMBIA E ARGENTINA

09/04/2019

Adesso è ufficiale: la prossima Copa America - che si giocherà nel 2020 - si svolgerà per metà in Argentina e per metà in Colombia. In totale saranno 38 partite (12 in più rispetto al formato attuale) dunque ogni squadra giocherà almeno 5 partite. Le squadre saranno suddivise in due gruppi da 6 e da ogni girone si qualificheranno 4 squadre, che si sfideranno poi in quarti di finale, semifinale e finale.

Ecco le fasce: Zona Sud - Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, Bolivia ed un paese ospitante

Zona Nord - Colombia, Brasile, Venezuela, Ecuador, Perù ed un altro paese ospitante