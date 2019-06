COMMISSO: "SOGNO UNA FIORENTINA DA SCUDETTO"

27/06/2019

Rocco Commisso ha parlato al Corriere dello Sport: "Firenze merita una bella squadra per rincorrere il desiderio di vincere sempre. Nello sport vince la meritocrazia ed è su questo che dobbiamo puntare. Senza sogni non si vive. Sogno, in un tempo che in questo momento non posso quantificare, di portare la Fiorentina in alto, di arrivare anche a lottare per lo scudetto".