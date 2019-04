CITY, GUARDIOLA SENZA VITTORIE IN TRASFERTA DA 8 ANNI: I TIFOSI LO ATTACCANO

10/04/2019

Alla guida del Barcellona, Pep Guardiola ha vinto due volte la Champions League, una nel 2009 ed una nel 2011, ma da quel momento il suo rapporto con la coppa più importante non è stato più lo stesso. Dopo la sconfitta di ieri sera col Tottenham, il tecnico, che ha vinto in trasferta in un quarto di finale o in semifinale l'ultima volta 8 anni fa, è finito nel mirino dei tifosi per le scelte iniziali di formazione e i cambi giudicati troppo tardivi. I tifosi dei Citizens hanno duramente criticato il tecnico spagnolo sui social (“Guardiola ha sbagliato tutto oggi”) e anche i media non sono stati teneri. Ma per fortuna del tecnico il ritorno con gli Spurs si gioca a Manchester.