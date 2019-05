CHIEVO, PELLISSIER SARÀ PRESIDENTE

19/05/2019

Nel giorno della sua ultima partita al Bentegodi, per Sergio Pellissier si spalanca un nuovo ruolo nel mondo del calcio: diventerà presidente del Chievo. Lo ha annunciato a Dazn Luca Campedelli, attuale numero uno dei gialloblù, prima della sfida contro la Sampdoria: "Sergio farà il presidente della società, è la carica più indicata per lui. Non ne abbiamo ancora parlato, non ce ne sarebbe bisogno, ma ad ogni modo lo faremo appena avrà appeso le scarpe al chiodo. La prima idea è quella".