CHIEVO, DI CARLO: "RISULTATO TROPPO PESANTE"

04/05/2019

Mimmo Di Carlo commenta amaramente la sconfitta del Chievo. "Abbiamo fatto un buon primo tempo, l'uscita di Depaoli ci ha condizionato. Avevano un po' di titolari fuori, se devo essere sincero i nostri giovani hanno fatto molto bene. Dal 60' in poi la Spal ha messo in campo più forza, ha meritato la vittoria, mi dispiace per il risultato un po' troppo pesante. Il mio futuro? Questa è una squadra che aveva bisogno di essere allenata in una certa maniera, finiamo il campionato nel migliore dei modi. Questa società è importante, ci sarà il progetto per tornare in A, io sono disponibile".