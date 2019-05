CHIEVO, DI CARLO: "ONORATO DI AVERE ALLENATO PELLISSIER"

19/05/2019

Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, Sull'ultima partita di Sergio Pellissier, il tecnico dichiara: "Sono onorato di aver accompagnato un campione come lui a fine carriera. Quando sono arrivato al Chievo, l'ho messo al centro del progetto salvezza e lui ha risposto presente. Sergio è il calciatore più forte in rosa, ha preso questa decisione e bisogna accettarla. Dobbiamo ringraziare i calciatori e i tifosi della Samp per gli applausi alla sua uscita dal campo".