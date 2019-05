CHIEVO, DI CARLO: "A MILANO PER PORTARE A CASA PUNTI"

12/05/2019

"L'Inter è più forte del Chievo, ma il Chievo con le big ha sempre fatto grandi prestazioni. Poi se l'Inter sarà più forte vincerà, ma noi faremo di tutto per portare a casa punti". Di Carlo avverte i nerazzurri alla vigilia della sfida di San Siro. "Sergio Pellissier in campo? Di sicuro con la Sampdoria, per domani vedremo - ha proseguito - Recuperiamo 4-5 giocatori importanti rispetto alla gara con la Spal. Scenderemo in campo per fare il meglio. Siamo stati capaci di mettere in difficoltà l'Atalanta e battuto la Lazio, andremo a Milano giocandoci le nostre chance".