CHAMPIONS, PSV-BASILEA NEL 2° TURNO PRELIMINARE

19/06/2019

Il Psv Eindhoven affronterà il Basilea, mentre una tra Nomme Kalju e Shkendija se la vedrà con il Celtic. Sarà sfida tra Viktoria Plzen e Olympiacos. E' quanto emerso dal sorteggio del secondo turno preliminare di Champions League 2019-2020. Questo l'elenco completo degli abbinamenti. Andata 23-24 luglio, ritorno 30-31 luglio. Astana (KAZ)/CFR Cluj (ROM) - Maccabi Tel-Aviv (ISR), Bate Borisov (BLR)/Piast Gliwice (POL) - Linfield (NIR)/Rosenborg (NOR), The New Saints (GAL)/Vincitrice del turno preliminare - København (DAN), Ferencváros (UNG)/Ludogorets (BUL) - F91 Dudelange (LUX)/Valletta (MAL), Dundalk (IRL)/Riga (LET) - Partizani (ALB)/Qarabag (AZE), Sheriff Tiraspol (MOL)/Saburtalo (GEO) - GNK Dinamo (CRO), Celtic (SCO)/Sarajevo (BOS) - Nõmme Kalju (EST)/Shkendija (MAC), Suduva (LIT)/Stella Rossa (SER) - HJK Helsinki (FIN)/HB Tórshavn (FAR), Slovan Bratislava (SVK)/Sutjeska (MNE) - APOEL (CIP), Valur Reykjavík (ISL)/Maribor (SVN) - Ararat-Armenia (ARM)/AIK (SVE), Viktoria Plzen (CZE) - Olympiacos (GRE), PSV Eindhoven (OLA) - Basilea (SVI).