CHAMPIONS, ATALANTA: GIOVEDI' L'INCONTRO CON L'UEFA PER LO STADIO

19/06/2019

L'Atalanta prosegue spedita l'iter che dovrebbe portare alla deroga per giocare la Champions League allo stadio di Bergamo, attualmente interessato con la Curva Nord alla prima delle tre tranche del restyling. La societa' bergamasca comunica che il suo direttore operativo. Roberto Spagnolo, coordinatore unico dei lavori per Stadio Atalanta srl, insieme a una delegazione di professionisti incontrera' domani a Nyon i rappresentanti della Uefa riguardo agli interventi di riqualificazione dell'impianto cittadino. L'aggiornamento era stato annunciato dallo stesso Spagnolo martedi' 11 giugno nel corso di un sopralluogo guidato all'ex "Atleti Azzurri d'Italia", dal primo luglio ufficialmente Gewiss Stadium, per stampa e tv.