CASO KEAN-ZANIOLO: ANCHE MANCINI NON LI CONVOCHERÀ

24/06/2019

Dopo l'esclusione da parte di Gigi Di Biagio per la sfida contro il Belgio dell'Italia Under 21 all'Europeo, per Moise Kean e Nicolò Zaniolo le punizioni non sono finite. Come spiegato dal ct azzurro i due non sono nuovi a comportamenti poco rispettosi nei confronti del gruppo, non ultimi i ritardi alle riunioni tecniche. Ma per i due talenti dell'Italia ci sarà la mano pesante anche di Mancini con la Nazionale maggiore: il ct dovrebbe escluderli dalle convocazioni del prossimo settembre.