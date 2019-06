CAMERUN, TAGUEU FERMATO PER ANOMALIE CARDIACHE

24/06/2019

A poche ore dall'esordio in Coppa d'Africa contro la Guinea Bissau, il Camerun ha fermato Joel Tagueu a causa di alcune anomalie cardiache. Secondo quanto è risultato da alcuni test medici, l'attaccante avrebbe potuto morire in campo. Al momento non è ancora chiaro se il problema potrà essere risolto con un intervento o se sarà necessario uno stop dell'attività agonistica per Tagueu.