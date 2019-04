CAGLIARI, MARAN: "RISCHIAMO DI ROVINARE TUTTO"

13/04/2019

"Incontriamo una squadra che ha trovato la sua quadratura, terza nel girone di ritorno dopo Juventus e Atalanta e che ha subito meno gol nel 2019. Inoltre, ha ottenuto nelle ultime 7 partite casalinghe ben 18 punti su 21. Dall'altra parte ci sarà un Cagliari che vuole continuare a spingere sull'acceleratore, consapevole che è un bel test per noi e dovremo metterci tanta personalità: però i test più sono impegnativi, più sono stuzzicanti". Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha presentato così in conferenza stampa la sfida in trasferta contro il Toro. "I granata stanno ottenendo tutti questi ottimi risultati non per caso: hanno costruito una squadra forte sia sul piano tecnico che su quello fisico. Dovremo essere bravi a reggere l'impatto fisico - ha sottolineato l'ex allenatore del Chievo - La gara della settimana scorsa nascondeva mille insidie: la Spal era reduce da tre vittorie consecutive, era in salute, dunque alcuni aspetti psicologici potevano influire. Infatti dopo il loro gol abbiamo subito una specie di contraccolpo psicologico. D'altro canto abbiamo mantenuto la lucidità, senza farci prendere dall'ansia. Una delle nostre prove migliori sotto il profilo della capacità di lettura: lo ripeto sempre ai ragazzi, dentro una partita si nascondono almeno altre tre-quattro partite e dobbiamo saperle interpretare tutte, sfruttando i momenti favorevoli, altrimenti si rischia di rovinare tutto. Era un nostro difetto all'inizio del campionato, strada facendo siamo migliorati, ora dobbiamo confermarci".