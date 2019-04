CAGLIARI, MARAN: "REGOLARE IL GOL DI PAVOLETTI"

14/04/2019

"Il gol è regolare, c'è il Var che lo testimonia". Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha commentato così la rete di Pavoletti, prima annullata e poi convalidata con l'aiuto della tecnologia, che ha permesso ai sardi di pareggiare in casa del Torino. "Oggi i cartellini si alzavano con grande facilità, anche il secondo di Barella era una corsa spalla a spalla, la linea difensiva è stata ammonita dopo mezzora - ha aggiunto l'ex allenatore del Chievo a Dazn - . Le espulsioni ci portano a fare i conti con tante squalifiche, però onestamente qualcuna mi è sembrata esagerata. Comunque andiamo avanti. Cosa mi ha detto Barella? Gli è sembrato ingiusto uscire dal campo, voleva esserci per la prossima partita (con il Frosinone, ndr), siamo in piena corsa e non vogliamo rallentare".