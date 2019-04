CAGLIARI, MARAN: "LA SALVEZZA E POI VEDREMO"

19/04/2019

"Incontriamo un avversario temibile, che in trasferta dà il meglio di sé: nel girone di ritorno ha perso solo due volte, nelle ultime sei gare fuori casa ha ottenuto 10 punti. Sta attraversando un buon periodo, concede poco; noi dovremo avere pazienza, aggredire la partita con i nostri concetti e sfruttare la carica del nostro stadio. Dovremo essere arrembanti, non andare in ansia e rimanere lucidi ed equilibrati dall'inizio alla fine. Sara' fondamentale sapere leggere le varie fasi della partita". Queste le parole in conferenza stampa del tecnico del Cagliari, Rolando Maran, in vista del match casalingo di domani contro il Frosinone. "Domenica scorsa abbiamo dimostrato di avere la capacita' e il carattere di portare a casa il risultato. Dal punto di vista della consapevolezza è stato un ulteriore step: siamo rimasti compatti, senza smarrirci. Sono aspetti che dovremo tenere a mente e portarci dietro sul campo", ha aggiunto. L'obiettivo resta la salvezza e Maran sottolinea che l'obiettivo deve essere ancora centrato: "È il nostro traguardo primario. C'è entusiasmo intorno alla squadra e questo mi fa piacere, vuol dire che i ragazzi si sono conquistati l'affetto della gente - ha concluso - . Il Cagliari ha dimostrato con l'impegno e il lavoro di potersi giocare le proprie carte per obiettivi superiori, ma prima pensiamo a raggiungere la salvezza; se poi successivamente ci sarà la possibilità di puntare ad altro, vorrà dire che ci saremo guadagnati questo diritto sul campo".