CAGLIARI, MARAN: "BARELLA HA CAPACITA' INCREDIBILI"

29/03/2019

Dopo il tris rifilato al Chievo, Maran è contento della prestazione del suo Cagliari. "Loro sono partiti forte e non riuscivamo a uscire dalla prima pressione all'inizio della partita - ha spiegato -. Abbiamo sofferto un po', poi dopo il gol abbiamo ritrovato le misure giuste e siamo riusciti a gestire meglio la gara". "Dobbiamo pensare partita per partita. Era tanto che non vincevamo in trasferta e vincere oggi era importante - ha proseguito -. Il Chievo non è facile da incontrare, la classifica è bugiarda. Mi spiace vedere il Chievo in difficoltà, ci ho trascorso 14 anni della mia carriera e spero che si riprendano in fretta". Poi su Barella: "In Nazionale e con noi fa lo stesso ruolo. Magari ha una posizione di partenza diversa. Può fare l'interno e il trequartista. Ha grandi qualità e capacità incredibili". "Tanti ex Chievo a gennaio? Avevamo delle necessità e il mercato ha dato queste possibilità - ha proseguito il tecnico del Cagliari -. Essendo gennaio abbiamo puntato su giocatori che conoscevano il mio gioco e sapevo cosa potevano darmi".