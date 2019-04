CAGLIARI: LAVORO A PARTE PER CACCIATORE E CASTRO

11/04/2019

Il Cagliari si è allenato questa mattina ad Asseminello, proseguendo la preparazione al match di domenica contro il Torino. Dopo l'attivazione, il gruppo si è dedicato ad esercizi di tecnica a coppie. Ha fatto seguito la parte tattica, con lo svolgimento della fase difensiva a reparto e di squadra. Infine, partita a tutto campo. Hanno lavorato a parte Fabrizio Cacciatore, per via di un risentimento muscolare alla coscia destra, e Lucas Castro. Domani mattina si torna in campo per una nuova seduta di allenamento.