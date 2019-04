CAGLIARI, GIULINI: "I BUU? STESSA REAZIONE SE AVESSE ESULTATO COSI' BERNARDESCHI"

02/04/2019

"Quello che è successo nel finale è per un'esultanza sbagliata. Se quell'esultanza l'avesse fatta Bernardeschi, la reazione dello stadio sarebbe stata la stessa". Così il presidente del Cagliari Giulini commenta i buu razzisti. "Nessuno ha sentito nulla fino al momento del gol. Kean ha sbagliato la sua esultanza. Avesse esultato così Bernardeschi la reazione sarebbe stata uguale. Kean ha 19 anni, ha sbagliato e l'hanno detto i giocatori della Juventus. Matuidi ha fatto delle sceneggiate, non accetto derive visto che il nostro pubblico, la società e la città ha sempre condannato il razzismo. Non ho sentito ululati, nel caso avremmo sbagliato.