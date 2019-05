BUENOS AIRES, MARADONA BLOCCATO ALL'AEROPORTO

23/05/2019

Brutto rientro in Argentina per Diego Maradona. Il Pibe de Oro, in viaggio dal Messico dove allena i Dorados, è stato bloccato all'aeroporto di Buenos Aires dalla polizia locale che gli ha notificato ufficialmente la denuncia presentata da Rocio Oliva (compagna ai tempi in cui Maradona viveva a Dubai) che gi chiede 6 milioni di dollari come sorta "di richiesta di alimenti". Il 13 giugno prevista la prima udienza in tribunale.