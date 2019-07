BRASILE, RITIRATA LA PATENTE A MARCELO

03/07/2019

Marcelo è stato fermato lunedì notte in Brasile, dove sta passando le vacanze, per un controllo della polizia. Gli agenti hanno chiesto al terzino del Real Madrid di fare l'alcoltest ma lui si è rifiutato: ha pagato una multa di circa 675 euro ma gli è stata anche ritirata la patente, non potrà guidare in Brasile per un anno.