BONIEK: "ROMA, SPERANZE CHAMPIONS REMOTE"

13/05/2019

"La Juve per lunghi tratti ha giocato meglio della Roma, ma è già appagata e forse non aveva una giusta cattiveria. Mirante ha fatto 3-4 interventi straordinari, poi la Roma con un paio di azioni ha vinto una partita molto importante che la tiene in lotta per una qualificazione in Champions che sembra pero' molto remota". Così Zibì Boniek, presidente della Federazione polacca, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1. A proposito delle voci sul futuro allenatore della Roma, Boniek dice: "la Roma deve avere prima una struttura societaria forte e poi ci sono mille allenatori che possono fare bene".