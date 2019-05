BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "VOGLIO SEI PUNTI. FUTURO? PRIMA PARLO CON LA SOCIETA'"

19/05/2019

"Sappiamo di incontrare una squadra forte, che avrà la testa libera da preoccupazioni. Noi giocheremo per vincere, anche se sappiamo che non sarà semplice. Sono rimaste due partite e dobbiamo provare a ottenere sei punti". Così il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic alla vigilia della trasferta dell'Olimpico contro la Lazio. "L'affetto dei tifosi? A Genova e a Milano i tifosi mi hanno apprezzato e ne sono felice. Basta perdere due partite e tutti smettono di osannarti. Come diceva Berlusconi, quando vince sei un bel ragazzo, quando perdi sei una testa di c...". Sul futuro: "Prima di tutto parlerò con il Bologna. E' una questione di rispetto. Poi non so cosa succederà, vedremo cosa la società avrà da dirmi".