BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "LUNEDÌ POSSIAMO ESSERE SALVI"

30/04/2019

Sinisa Mihajlovic ha parlato a margine della premiazione del Maestrelli, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone: "Manca poco ormai alla fine, già da lunedì possiamo essere salvi. Sono contento per la Società, per il presidente, per i tifosi. Il campionato di A in Italia non è affatto facile da affrontare. Ma sapevamo bene che se avessimo giocato come siamo in grado di fare, le vittorie non ci sarebbero sfuggite".