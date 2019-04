BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "CON L'EMPOLI PUNTI SALVEZZA"

26/04/2019

"Domani sarà una partita importantissima ma non decisiva, chi vincerà avrà più possibilità di salvarsi". Così Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida salvezza contro l'Empoli. Parlando della squadra, il tecnico serbo aggiunge: "Poli e Dzemaili sono due giocatori molto improntati per la squadra, il loro impiego dipende molto dal tipo di squadra che affrontiamo". "Abbiamo raggiunto una maturità personale e collettiva. La squadra sta giocando bene ed è in fiducia, siamo riusciti a costruire un'identità ben definita", ha proseguito Mihajlovic.