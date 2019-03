BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "CI MERITIAMO LA SALVEZZA"

16/03/2019

Sinisa Mihajlovic si gode la vittoria sul Torino. "Abbiamo preparato bene la gara. Abbiamo sofferto nel secondo tempo come è giusto che sia, comunque abbiamo rischiato poco - ha spiegato il tecnico del Bologna -. Abbiamo fatto tre gol contro una delle migliori difese del campionato e due sono stati annullati". "Giochiamo sempre per vincere, mai per pareggiare. Oggi è andata bene. Non era facile. Siamo andati sotto, abbiamo ribaltato il risultato, poi ci hanno annullato una rete, ma poi siamo ripartiti", ha aggiunto. "Mi dispiace per i miei ex ragazzi del Toro, ma avranno tempo per riportarsi sotto per l'Europa - ha proseguito Sinisa -. Ma sono anche molto contento per i miei. Questa è una vittoria importante per la salvezza. Dobbiamo pensare positivo". "In passato nei momenti di difficoltà i ragazzi mollavano, ma abbiamo lavorato su questo e da quando sono arrivato i ragazzi si sono applicati e credono in quello che fanno", ha aggiunto. "Siamo ripartiti da zero - ha precisato -. C'erano molte cose da fare e i ragazzi sono stati bravi a seguirmi". "Abbiamo cambiato modo di giocare, stando più alti e aggressivi, con più fiducia e continuità - ha concluso -. Tiriamo molto verso la porta e stasera abbiamo fatto tre gol. Ci sono tante cose da migliorare ancora, ma questa squadra merita la salvezza e dobbiamo continuare su questa strada, partita dopo partita. Ci godiamo la sosta, poi dobbiamo vincere con Sassuolo".