BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "CI MANCA L'ULTIMO PASSO. MILAN? RITIRI PUNITIVI FANNO POCO"

05/05/2019

"L'obiettivo è vicino, ma ci manca ancora l'ultimo passo. Domani abbiamo la possibilità di ottenere la salvezza contro una squadra che sta attraversando un momento di difficoltà. Possiamo avere qualche vantaggio a livello psicologico: se giocheremo come abbiamo fatto spesso da quando sono qui, possiamo fare bene". Così il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlkovic alla vigilia della gara di San Siro contro il Milan. Domani i rossoneri avranno tanta rabbia addosso per riscattarsi, fare una grande partita e ottenere punti per qualificarsi in Champions League. È difficile ottenere qualcosa dai ritiri punitivi. Almeno, io ho sempre raccolto poco, per cui decido di prendere altre scelte per cambiare il trend negativo della squadra. Questi comunque sono problemi loro, noi pensiamo a fare una buona partita conoscendo le loro difficoltà attuali. Ci vorrà anche un po' di fortuna".