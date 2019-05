BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "BATTIAMO IL PARMA. CONCENTRIAMOCI SOLO SU QUESTO"

12/05/2019

"Giocare sapendo i risultati delle altre squadre può essere un'arma a doppio taglio. Ci siamo allenati bene, domani scenderemo in campo per vincere, come sempre". Così il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic presenta il derby emiliano contro il Parma. "Ci sono momenti nel corso di una stagione dove bisogna essere più forti del nervosismo. Sansone e Dijks hanno chiesto scusa a me e ai compagni per le espulsioni, sanno di aver messo in difficoltà la squadra e sono molto dispiaciuti". Sul futuro: "Ci sono dei giocatori che mi hanno chiesto di restare. Ho vietato a tutti, compreso il mio staff, di parlare del futuro. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare solo a una cosa: la partita di domani. Io ho il dovere di concludere il mio lavoro. I tifosi sono sempre stati gentili con me, io non dimentico".