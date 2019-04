BAYERN, RUMMENIGGE: "KHAN SARÀ IL NOSTRO CEO"

09/04/2019

Oliver Kahn, ex portiere del Bayern Monaco, ricoprirà un nuovo ruolo nel club bavarese: a partire dal 2021 sarà chief executive officer. Lo ha annunciato l'attuale ceo, Karl-Heinz Rummenigge, spiegando che non prolungherà il proprio contratto e che a sostituirlo nel ruolo sarà l'ex capitano, 49 anni. "Il piano è che Kahn succeda al sottoscritto. È una cosa sensata: Olli è intelligente e conosce il club, inoltre - ha aggiunto - ha una formazione in finanza e business. Sono convinto che sarà un buon successore"