BAYERN, ROBBEN SI RITIRA?

14/05/2019

Arjen Robben, 35 anni, a fine stagione lascerà il Bayern Monaco, ma forse non solo, perché l'olandese non esclude il ritiro dal calcio giocato: "È un'opzione ma non ho ancora deciso". Il giocatore si è dato due settimane per prendere una decisione definitiva: "La cosa più semplice è dire: 'mi fermo'. Se si vuole continuare a giocare bisogna trovare un posto in cui tutto corrisponde, non solo dal punti di vista calcistico ma anche della famiglia".