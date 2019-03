BATISTUTA: "HO DATO TANTO A FIRENZE, MA LA CITTA' MI HA DATO DI PIU'"

29/03/2019

"Ho dato tanto a Firenze e alla Fiorentina, ma la città ha dato molto di più a me. Sono fiorentino, a volte mi allontano per un po', ma ogni volta che torno mi sento a casa. E per questo quando ci sono gesti come la festa per i miei 50 anni mi sorprendo perché mi ritengo già un cittadino di Firenze e questo affetto mi sembra troppo, anche se mi fa molto piacere". Così Gabriel Omar Batistuta, oggi a Firenze, nel corso della conferenza stampa per presentare la festa per i suoi 50 anni che si terrà domenica prossima alle 18 in piazza della Signoria. "Dubito di meritarmi di essere festeggiato in piazza della Signoria ma nel dubbio mi godo il momento: non so i programmi della festa, voglio rimanere sorpreso".