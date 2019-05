BARCELLONA, PIQUE': "NON CI SONO SCUSE"

25/05/2019

Dopo il crollo con il Liverpool, il Barcellona non riesce a riprendersi e perde anche la Coppa del Re. Gerard Piqué non si nasconde: "Non ci sono scuse, siamo il Barcellona e siamo obbligati a vincere tutto - ha spiegato il difensore - Nel primo tempo sono venuti giù tre volte e hanno fatto due gol. Mi è piaciuta la reazione della squadra nel secondo tempo. Potevamo anche pareggiare, ma alla fine il Valencia ha vinto meritatamente".