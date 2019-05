BARCELLONA, LA SPAGNA SOTTO SHOCK: "FALLIMENTO STORICO"

08/05/2019

Dopo l'inattesa eliminazione del Barcellona dalla Champions, travolto 4-0 dall'attacco 'B' di un Liverpool per nulla rinunciatario nonostante il 3-0 dell'andata, i media spagnoli non risparmiano i toni drammatici: "Fallimento storico" titola in prima pagina Marca, sullo sfondo del tabellone di Anfield Road sul quale spicca il rotondo risultato. E, più in piccolo, l'ammissione che il Liverpool e lo stadio meritano "un 10". Sport accusa la squadra di Valverde di aver scritto "con la più grande figuraccia della storia, la pagina più nera", incapace "come a Roma, di gestire il largo successo della partita casalinga". E non risparmia critiche all'allenatore, ritenuto "non all'altezza della Champions". "Sonrojo" è il gioco di parole scelto da Mundo Deportivo, per il quale i giocatori del Barcellona devono appunto arrossire di fronte alla lezione ricevuta dai Reds, che pur "privi di Salah e Firmino", hanno abbattuto una squadra "senz'anima". "Il ridicolo gol del 4-0, incassato su calcio d'angolo - scrive il giornale catalano - è l'epitaffio di una squadra che ha rivissuto Roma". "Tuono a Enfield" titola As, parlando di "nuova ecatombe in Champions". Con conseguente "addio al triplete". A corredo le parole di Busquets: "Dobbiamo chiedere scusa perché questo è successo di nuovo, dopo Roma".