ATALANTA, PERCASSI: "CHE FURTO IN COPPA ITALIA"

03/06/2019

Nonostante la qualificazione in Champions League, in casa Atalanta resta forte la delusione per la finale di Coppa Italia. Il patron Antonio Percassi è tornato a parlarne a BergamoTv: "Onestamente l'obiettivo massimo era l'Europa League, abbiamo agganciato le nostre avversarie e lì è iniziata una sfida uno contro uno. Abbiamo vinto a Napoli, con la Lazio. Lì siamo arrivati a dire andiamo in Europa League, dopo la Lazio abbiamo pensato alla Champions. Contro la Lazio in Coppa Italia meritavamo perché lì c'è stato un furto. Dopo la finale ho parlato con la squadra".