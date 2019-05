ATALANTA, MASIELLO: "MERITI A GASPERINI"

28/05/2019

"Non ci rendiamo ancora conto di essere andati in Champions, ma la maggior parte dei meriti va a Gian Piero Gasperini". Andrea Masiello, se deve fare il nome del protagonista numero uno della stagione storica dell'Atalanta, fa quelp9 dell'allenatore. "È arrivato tre anni fa spostando subito l'obiettivo dalla salvezza all'Europa creando sempre un gruppo di giocatori giovani, visto che il più anziano a 33 anni sono io - spiega il difensore viareggino - . La speranza è di poter continuare con lui, anche perché la nostra forza è averlo ascoltato fin dall'inizio per aiutarlo ad applicare sul campo la sua idea di calcio. Ora il sogno è sfidare Messi al Camp Nou, visto che Ronaldo l'abbiamo già affrontato. Se arriveranno giocatori forti, ben vengano".