ATALANTA, LUNEDI' L'ULTIMA PARTITA NEL VECCHIO STADIO

27/04/2019

Atalanta-Udinese, lunedì 29 aprile, sarà l'ultima partita dei bergamaschi nel loro stadio così come è adesso. Poi inizierà la prima tranche del restyling triennale dell'ormai ex "Atleti Azzurri d'Italia", partendo dalla demolizione e ricostruzione della Curva Nord. Contro Genoa e Sassuolo, gli ultimi due incontri stagionali in casa, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il prossimo campionato, invece, ancora incertezza sulla piena disponibilità dell'impianto.