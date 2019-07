ATALANTA, LE "SCUSE" DI SPORTIELLO: "HO SBAGLIATO"

17/07/2019

Marco Sportiello torna all'Atalanta dopo il prestito al Frosinone e, tramite L'eco di Bergamo, chiede scusa ai bergamaschi: "Sbagliai a forzare la mano per andare via e sbagliai ancora di più dopo con certe dichiarazioni di rabbia. Parlerà il campo. Parto dietro, ma se c'è bisogno di me dovrò farmi trovare prontissimo".